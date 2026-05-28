Organizaciones campesinas protestan frente a la CSJ contra reformas al Código Penal

Tegucigalpa – Representantes de la Alianza Campesina, Indígena y Popular presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en rechazo a las recientes reformas a las leyes penales aprobadas mediante el Decreto 84-2026.

Los manifestantes denunciaron que las modificaciones legales criminalizan a las organizaciones sociales y populares del país, argumentando que la normativa permite catalogar como “terroristas” a dos o tres personas reunidas, situación que consideran una amenaza para la libre organización y la protesta social.

Durante la protesta, miembros de organizaciones campesinas del Valle del Aguán expresaron su preocupación por el impacto que las reformas podrían tener sobre movimientos sociales, comunidades rurales y defensores de derechos humanos.

Asimismo, exigieron investigaciones transparentes sobre las recientes masacres ocurridas en la región del Aguán y reclamaron garantías de seguridad jurídica para las organizaciones campesinas que operan en el sector.

Los dirigentes señalaron que continuarán realizando acciones legales y de protesta para pedir la revisión de las reformas penales, las cuales consideran lesivas para los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas en Honduras. IR