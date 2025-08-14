Organización hondureña Francisco Morazán condena presunto financiamiento de UE para fraude electoral en Honduras

Tegucigalpa – «Condenamos en nombre de los miembros afiliados, voluntarios y directivos de nuestra organización, la injerencia económica y política de un sector de la Unión Europea, para favorecer el fraude electoral en beneficio del partido «Libre», miembro del Foro de Sao Paulo y del Socialismo del Siglo XXI y cabeza del actual gobierno en Honduras», dijo Orlando López, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán con sede en Miami, Florida.

López dijo que cada día que pasa en Honduras, se vive un ambiente de incertidumbre y caos político debido a que el Gobierno de la presidente Xiomara Castro, está haciendo hasta lo imposible para continuar en el Poder, aún a sabiendas que el pueblo rechaza esa opción.

Los eurodiputados del partido VOX Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch denunciaron recientemente a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, de financiar con dinero europeo el fraude electoral en Honduras en las elecciones del próximo 30 de noviembre.

Dicha funcionaria, está siendo interpelada por estos eurodiputados de VOX Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch, a la vez que han denunciado la complicidad de Bruselas con el Gobierno de Xiomara Castro en Honduras.

López dijo estar de acuerdo y felicitar a dichos eurodiputados por esta denuncia, y exhortó a que ojalá la petición de estos, de exigir cortar de inmediato la financiación europea a gobiernos autoritarios, se apruebe.

«No es posible que desde Europa y desde sus más altas autoridades se sigan dando estos aportes a partidos y políticos que representan al crimen organizado y al socialismo que solo desolación y pobreza sigue trayendo», añadió.

Finalmente el presidente de la organización, dijo que los migrantes hondureños en Estados Unidos están incidiendo en sus familiares para que voten por candidatos que unidos, garantizarán la continuidad de la democracia. (RO)