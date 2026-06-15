Organización feminista realiza protesta en tribunales de Villanueva por caso de enfermera asesinada

Villanueva – El Foro de Mujeres por la Vida se presentó a las afueras de los Tribunales de Justicia de Villanueva en el marco de la audiencia inicial contra Daniel Antonio Meraz Cáceres, acusado por el femicidio de la enfermera Elvia Mercedes Gómez, ocurrido el pasado 3 de junio.

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La audiencia fue desarrollada de forma virtual vía Zoom, pese a que inicialmente se esperaba la comparecencia presencial del imputado.

“La familia está aquí esperando que se haga justicia y nosotros como organizaciones de derechos humanos estamos acompañando para generar presión tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial”, expresó Carolina Sierra, representante de la organización.

El colectivo manifestó preocupación ante la posibilidad de que la defensa del acusado solicite un procedimiento abreviado, lo que podría implicar reducción de pena.

“Es un abreviamiento de la pena, la reducción de la pena puede ser hasta de tres cuartos, lo que significa que él va a cumplir menos de la pena que le corresponde”, advirtió Sierra.

En ese sentido, cuestionaron que este tipo de mecanismos puedan generar una sanción que no sea proporcional al daño causado a la víctima y su familia.

“No sabemos qué pasó y creo que la institucionalidad de Honduras no entiende que ante un feminicidio la familia se convierte en víctima”, manifestó la activista.

El Foro de Mujeres por la Vida reiteró su llamado a las autoridades para evitar la impunidad en casos de violencia contra mujeres y garantizar sanciones efectivas. AD