Orellana insta a los votantes a elegir diputados según principios y valores, no por lealtad partidaria

Tegucigalpa– A 36 días de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, el exministro de Transparencia Edmundo Orellana hizo un llamado a los ciudadanos a evaluar con cuidado a los candidatos a diputados antes de emitir su voto.

Orellana señaló que, para elegir a un representante digno, los votantes deben fijarse en los principios y valores que cada candidato defiende. “Si defiende los mismos principios y valores a los que Usted se apega, probablemente sea de los suyos; no lo será si sólo defiende al candidato presidencial o intereses partidarios”, advirtió.

El exfuncionario enfatizó que el sufragio debe ejercerse de manera responsable y reflexiva, recordando la importancia de la participación ciudadana informada para fortalecer la democracia en Honduras.

Orellana concluyó instando a los hondureños a razonar su voto y a elegir representantes que realmente reflejen sus convicciones y aspiraciones, en lugar de dejarse guiar únicamente por lealtades partidarias.LB