Orellana cuestiona sistema del CNE, ¿Quién auditará a la empresa que valide los resultados electorales?

Tegucigalpa— El exministro de Transparencia y exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, expresó su preocupación sobre el nuevo esquema del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), aprobado recientemente por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Si no se prevé auditoría, se confirma que el sistema está construido para que el más astuto haga fraude. Sería una conspiración más contra la democracia hondureña», agregó.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Orellana cuestionó la lógica del modelo técnico que se implementará para las elecciones generales de noviembre. “Según el arreglo del CNE, el sistema validará las actas que se sumarán a los resultados, pero la empresa valida el sistema. Y si la empresa está cuestionada por sus nexos, ¿cómo se evitarán las filtraciones fraudulentas? ¿Habrá auditorías?”, escribió en su mensaje.

Las declaraciones del exfiscal surgen en un momento de creciente inquietud pública ante la posible adjudicación del sistema TREP a la empresa tecnológica Smartmatic, cuyo fundador ha sido recientemente acusado en Estados Unidos por presuntos sobornos y lavado de dinero en Venezuela. La firma, que ha operado en procesos electorales de más de 30 países, enfrenta cuestionamientos por su historial en elecciones de alto riesgo político.

Orellana subrayó la importancia de garantizar que el sistema encargado de validar los resultados no esté expuesto a vulnerabilidades ni dependencias opacas.

Analistas coinciden que la validación no puede quedar en manos de una empresa sin supervisión rigurosa, mucho menos si arrastra antecedentes delicados, agregó en otra publicación.

Varios sectores ya han exigido que cualquier contrato con empresas proveedoras del sistema electoral esté acompañado de auditorías técnicas independientes, transparencia en los procesos de contratación y veeduría nacional e internacional.

Con el inicio del proceso de campaña previsto para el 1 de septiembre, el llamado de Orellana suma presión sobre las autoridades electorales para disipar las dudas antes de que el calendario avance y se ponga en juego la legitimidad del próximo proceso electoral.LB