Ordenan uso obligatorio de mascarilla en centros educativos de Cofradía

San Pedro Sula – La Dirección Departamental de Cortés ordenó que a partir de este lunes, se usen mascarillas en los centros educativos en el sector de Cofradía, para prevenir casos de sarampión.

Así lo confirmó el director distrital de San Pedro Sula, Gilberto Benítez, quien manifestó que esta determinación fue una coordinación de la Dirección Departamental de Cortés con la Secretaría de Educación.

“Es como una medida de prevención que el director departamental de Educación de Cortés ha emitido un oficio para la directora distrital de Cofradía”, dijo Benítez.

Exhortó que los alumnos y padres de familias no se deben de alarmar por esta medida afirmando que no hay nuevos casos, sino que solo debe salvaguardar la salud de los niños y jóvenes.

Llamó a las personas e instituciones o empresas tengan la opción de donar mascarillas a los centros educativos.

Los estudiantes, docentes y personal administrativo que ingresan a las instalaciones de los centros educativos de Cofradía deben utilizar de manera obligatoria las mascarillas. AG