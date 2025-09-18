Ordenan repetir juicio a Sussette Atuán Rojas quien había sido absuelta por descalabro en el IHSS

Tegucigalpa- La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó la repetición del juicio oral y público a Susette Atuán Rojas por el delito de lavado de activos en perjuicio de la Economía de Honduras.

A la encausada en el año 2017 se le absolvió del delito antes mencionado en uno de los casos del descalabro financiero del IHSS.

Sin embargo, luego que el ente acusador interpusiera recurso de casación, se ordenó la repetición del Juicio.

El expediente fue asignado a la Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, quien agendó para hoy a la 1:30 de la tarde el desarrollo de una Audiencia AD-HOC.

El Tribunal de Sentencia absolvió el 18 de junio de 2017 del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras a Susette Atuán Rojas en el caso de las empresas de fachada-Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). IR