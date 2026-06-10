Ordenan la «suspensión provisional» de Petro como presidente hasta después de elecciones

Bogotá- La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la «suspensión provisional» del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

La congresista, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó «suspender provisionalmente del ejercicio del cargo» al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

De concretarse esta medida, inédita en el país, Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, aunque la decisión final dependerá del Senado, único que tiene la potestad para hacerlo.

Arizabaleta argumentó su decisión en que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario «siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación». EFE (AD)