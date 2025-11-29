Orar, votar masivamente y cuidar el voto, el llamado de la Iglesia Católica a horas de elecciones

Tegucigalpa – El sacerdote Juan Ángel López, vocero de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), exhortó hoy a los hondureños a orar, votar masivamente y cuidar el voto.

Lo primero que debemos hacer es orar y pedir discernimiento a Dios.

Luego se debe salir a votar masivamente y si es temprano, mejor, acotó.

Posteriormente debemos cuidar el voto, todos podemos ser veedores de la democracia, dijo.

Recomendó también hacer uso del celular y tomar fotos del proceso y de los resultados.

Finalmente, dijo a los políticos que deben aceptar los resultados.

Los hondureños no podemos tener miedo, con esperanza vamos a votar, expresó.

La paz se alcanza con justicia y verdad, no tenemos que tener miedo.

Necesitamos vivir en justicia y verdad para alcanzar la paz en nuestro país, zanjó.

El clima previo a la jornada de comicios ha estado marcado por tensiones, dudas sobre la transparencia del proceso y riesgo de violencia.

Estos serán los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.

Los hondureños acudirán a votar con algún grado de incertidumbre y un creciente descontento por problemas como la pobreza que afecta a más del 60 % de los diez millones de habitantes del país, el desempleo, la inseguridad y la corrupción, factores que han erosionado la confianza en la clase política, según organizaciones civiles.

Además de escoger al sucesor de Xiomara Castro, los ciudadanos votarán por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano. (RO)