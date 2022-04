Oracle refuerza el papel de la educación en el Día de las Niñas en las TIC

Tegucigalpa– La UNESCO señala en su informe “Una ecuación desequilibrada: Aumentar participación de las mujeres en STEM en LAC (Latinoamérica y el Caribe)” de 2021, la marcada desigualdad de género en las áreas de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), donde se estima que solo una mujer de cada cuatro hombres consigue trabajo en esta área.

A pesar de los compromisos de gobiernos y organizaciones para transformar y aumentar la participación femenina, aún persisten brechas y prejuicios de género que impiden equilibrar la balanza. Por lo anterior, es rotundamente necesario desarrollar programas, crear conexiones, comprensión y confianza entre diferentes stakeholders para inspirar a más niñas, y mujeres a vincularse en carreras STEM, más cuando las competencias en estas áreas serán necesarias aproximadamente en el 75% de los trabajos del futuro. (EQUALS y UNESCO 2019).

Para enfrentar este escenario, Oracle invierte en iniciativas que buscan democratizar la educación en tecnología de las niñas, además de apoyarlas en su desarrollo profesional. Uno de los ejemplos es el programa de pasantías Generation Oracle (GenO), que se enfoca en reclutar candidatos y candidatas con procesos de selección libre de sesgos, donde los postulantes estén alineados con el propósito de la empresa más allá de su formación académica. Sumando las dos últimas ediciones, cerca del 54% de los GenOs en la región era mujer.

Además de esta acción, la compañía tiene el programa Oracle Next Education (ONE), que brinda becas gratuitas para personas que no tienen acceso a educación formal. La última ronda de inscripciones reclutó a más de 4,550 mujeres a los cursos de ONE de lenguaje de programación, bases de datos y habilidades blandas, todas preparándose para los trabajos del futuro. En junio parte una nueva convocatoria a estos cursos donde se espera impactar aún a más jóvenes.

Estas iniciativas se suman al acompañamiento que los voluntarios de Oracle hacen a grupos de niñas, entre 10 y 18 años a desarrollar proyectos y prototipos de aplicación que resuelvan un problema de su comunidad para el desafío Technovation.

Por último, en este mes de celebración de las niñas en las TIC, Oracle junto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas se unen en un evento para empoderar y alentar a las mujeres jóvenes a considerar carreras en tecnología, permitiendo que tanto las niñas como las empresas del rubro obtengan los beneficios de una mayor participación femenina en la industria de las TIC.

El evento se realiza en línea, el 28 de abril para toda América Latina, y es el resultado de una acción conjunta con Oracle Academy, que está difundiendo la educación informática para aumentar el conocimiento, la innovación, el desarrollo de habilidades y la diversidad en tecnología. Como resultado, hay más diversidad, inclusión y equidad para las mujeres en las carreras tecnológicas.

Para Richard Delgado, Director Senior de Oracle Academy, reunir a niñas y mujeres con la tecnología es beneficioso tanto para ellas como para la sociedad en su conjunto, “sabemos que enfrentan desafíos importantes en el mundo de la tecnología, por esto queremos ser un puente y conectarlas a este mundo, incentivando su participación, reduciendo las barreras de acceso e incrementando sus oportunidades en el sector”.