Oracle recorta 21,000 empleos por la IA y advierte de que pueden llegar más reducciones

Redacción Economías – Oracle redujo su plantilla en unas 21,000 personas durante su último ejercicio, en el que invirtió con fuerza en el despliegue y adopción de la inteligencia artificial (IA) en sus procesos y modelo de negocio, y advierte de que este proceso puede continuar.

«La adopción y el despliegue de tecnologías de IA a lo largo de nuestras operaciones han resultado, y pueden continuar resultando, en reducciones de nuestra fuerza laboral», dice el gigante tecnológico estadounidense en su informe anual.

Se trata de una de las referencias más explícitas realizadas hasta ahora por una gran tecnológica sobre el impacto directo de esta tecnología en su plantilla, que al cierre de su último ejercicio fiscal contaba con 141.000 empleados a tiempo completo, un 13 % menos que al comienzo.

En el apartado sobre factores de riesgo de su informe anual afirma que sus «reestructuraciones y reorganizaciones periódicas de la fuerza laboral pueden ser disruptivas» y asegura tener un plan vigente por que ha acometido y seguirá acometiendo ajustes de empleo en respuesta a «cambios de gestión y productos, problemas de desempeño, cambios en las estrategias, adquisiciones y otras consideraciones internas y externas».

En ese contexto, Oracle afirma que «la adopción y el despliegue de tecnologías de IA en nuestras operaciones han resultado, y pueden seguir resultando, en reducciones de nuestra fuerza laboral».

Al mismo tiempo, indica que ha destinado recursos significativos a infraestructuras y contratación de personal especializado para desarrollar productos de IA y prevé seguir elevando ese esfuerzo como parte de su estrategia de crecimiento.

La compañía reconoce además que la competencia por captar profesionales con experiencia en IA se ha intensificado y que la implantación de esas herramientas exige nuevas capacidades, por lo que podría no lograr reciclar profesionalmente a todos los trabajadores afectados por la transformación tecnológica.

Las grandes tecnológicas están acelerando la automatización de procesos internos mediante IA generativa y agentes autónomos e invirtiendo cantidades multimillonarias en el desarrollo también de centros de datos. EFE