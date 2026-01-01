Optimismo entre hondureños tras decisión de juez sobre TPS

Tegucigalpa – Optimismo y alegría entre los hondureños migrantes y sus familias luego una jueza federal de Estados Unidos declaró ilegal la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte del Gobierno de Donald Trump para más de 60 mil inmigrantes de Honduras, Nicaragua, y Nepal.

– El TPS, aprobado a principios de 1999, fue otorgado después del desastre causado por el huracán Mitch en la región centroamericana, siendo Honduras y Nicaragua los países más afectados. – El programa TPS otorga permisos de trabajo y residencia legal de forma temporal a los ciudadanos que se amparan al mismo, en el caso de Honduras a más de 50 mil connacionales.

Así lo refirió este 01 de enero el líder de la comunidad migrante en Florida, Juan Flores, quien consideró que se trata de una buena noticia de Año Nuevo para los migrantes hondureños.

Después de esta decisión se deben renovar los permisos de trabajo y protección contra la deportación, dijo el líder hondureño.

Señora Xiomara Castro, su hipocresía no tiene límites.

Una hondureña con #TPS lleva 4 meses detenida en un centro migratorio y ningún funcionario consular ha hecho algo por sus derechos y si dignidad. Que bueno que se "VAN" https://t.co/Anl4LpCIrO — Fundación 15 de Septiembre (@f15septiembre) January 1, 2026

Explicó que ahora el presidente Donald Trump puede apelar la decisión en la misma corte o en otra.

Mientras dure el litigio legal los permisos se deben renovar y los hondureños amparados al TPS pueden trabajar y estar protegidos contra la deportación, enfatizó.

Decisión

La jueza Trina Thompson, de California, consideró que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, ordenó la anulación de ese beneficio migratorio de manera «predestinada» y no cumplió con el procedimiento recogido en la ley.

La jueza, que restauró el TPS para las nacionalidades afectadas, rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar la causa y explicó que Noem no siguió la práctica habitual del DHS al reducir el periodo de transición tras la terminación del TPS a 60 días.

Thompson declaró «que la terminación del TPS para Nepal el 6 de junio de 2025 y la de Honduras y Nicaragua el 7 de julio de 2025 fueron ilegales bajo la APA (Ley de Procedimiento Administrativo)» y dejó sin efectos la orden de Noem, indica el documento.

Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al DHS alegando que puso final al amparo que los protegía de la deportación debido a una «animosidad racial».

TPS

El TPS fue aprobado en 1998 como un apoyo del gobierno estadounidense en la reconstrucción de Honduras por los estragos causados por el paso del huracán Mitch.

Además de Honduras, Nicaragua también lo recibió ya que ambas naciones fueron golpeadas por el huracán Mitch. El mismo fue otorgado durante el mandato de Bill Clinton.

Específicamente el TPS se creó bajo la presidencia del republicano George H.W. Bush (1989-1993), cuando el Congreso estableció un procedimiento que permite al Gobierno otorgar un permiso temporal de residencia y trabajo a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales.

Hoy, el programa se encuentra cancelado por parte del gobierno estadounidense, pero aún tiene vida en la corte. Mientras el litigio se mantenga abierto los hondureños amparados al TPS permanecerán protegidos.

Economía en vilo

De su parte, la investigadora Sally Valladares dijo a Proceso Digital que Honduras enfrenta un escenario incierto, pero con un panorama complejo para su economía ya que como país dependemos de las remesas.

En ese sentido, dijo que los afectados con la decisión del gobierno de Estados Unidos, de cancelar el TPS, no son solo 55 mil hondureños, sino toda la economía nacional.

Adicionalmente el país afronta un impuesto al envío de remesas desde Estados Unidos, que es dónde más migrantes tenemos, dijo la también docente universitaria.

Alertó que se deben vigilar los comportamientos de los flujos migratorios ya que si bien la decisión de cancelar el TPS podría generar temor, también se puede convertir en un impulso de los flujos migratorios de origen.

Presidenta Castro celebra decisión judicial

De su parte, la presidenta Xiomara Castro celebró este miércoles la decisión de una juez federal de San Francisco de frenar la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de hondureños que residen en Estados Unidos.

A través de su cuenta de red social “X”, reafirmó que el país está con los compatriotas que viven en EEUU.

“Defenderemos siempre su dignidad y sus derechos. Los abrazo con orgullo y los defenderé hasta el último día de mi mandato”, posteó. (RO)