‘Oppenheimer’ impone su hegemonía en la carrera hacia los Óscar con 13 nominaciones

Los Ángeles – La cinta ‘Oppenheimer’, del cineasta británico Christopher Nolan, cumplió los pronósticos este martes y liderará la carrera hacia la 96 edición de los Óscar con 13 nominaciones, seguida de ‘Poor Things’ (‘Pobres Criaturas’), del griego Yorgos Lanthimos, con 11 candidaturas.

‘Killers of the Flower Moon’ (‘Los asesinos de la luna’), el regreso de Martin Scorsese a Hollywood, se alzó con 10 menciones.

Por su parte, el fenómeno comercial ‘Barbie’, de Greta Gerwig, tuvo que conformarse con ocho nominaciones tras una temporada de premios en la que ha ido flaqueando en los reconocimientos de los apartados más importantes.

Las cuatro cintas competirán en la categoría reina de los Óscar, la de mejor película, contra ‘American Fiction’, ‘Anatomy of a Fall’ (‘Anatomía de una caída’), ‘The Holdovers’ (‘Los que se quedan’), ‘Maestro’, ‘Past Lives’ (‘Vidas pasadas’) y ‘The Zone of Interest’ (‘La Zona de Interés’).

La gala de este año, que tendrá lugar el próximo 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, también decidirá quién es el mejor director del curso, un apartado del que sorpresivamente se cayeron Greta Gerwig (‘Barbie’) y Alexander Payne (‘The Holdovers’).

Los cineastas en liza este año son: Nolan, que aspira a conseguir su primer Óscar como director; Scorsese, que desea conseguir su segunda estatuilla en esta categoría tras ‘The Departed’ (‘Los Infiltrados’) en 2007; así como Yorgos Lanthimos (‘Poor Things’), el británico Jonathan Glazer (‘The Zone of Interest’) y la francesa Justine Triet (‘Anatomy of a Fall’) con ansias de estrenarse.

Las categorías interpretativas dejaron a Bradley Cooper (‘Maestro’), Cillian Murphy (‘Oppenheimer’), Colman Domingo (‘Rustin’), Paul Giamatti (‘The Holdovers’) y Jeffrey Wright (‘American Fiction’) como contendientes a la estatuilla dorada a mejor actor protagonista.

Un apartado que en su versión femenina contempla a Lily Gladstone (‘Killers of the Flower Moon’), Annette Bening (‘Nyad’), Sandra Hüller (‘Anatomy of a Fall’), Carey Mulligan (‘Maestro’) y Emma Stone (‘Poor Things’).

En cuanto a la representación hispana, la Academia de Hollywood decidió que la interpretación de la española Penélope Cruz en el biopic ‘Ferrari’ no merecía ser finalista en la categoría de mejor actriz de reparto.

El que sí disputará una estatuilla en los Óscar será su compatriota Juan Antonio Bayona, en el apartado de mejor película internacional y el de mejor maquillaje y peluquería gracias a la aclamada producción de Netflix ‘La sociedad de la nieve’.

Como mejor filme internacional se las verá con firmes rivales como la propia ‘The Zone of Interest’, producida por el Reino Unido, o ‘Io Capitano’ (‘Yo capitán’), de Italia.

Tampoco entró al cupo el cineasta español Pedro Almodóvar, que vio cómo su wéstern gay ‘Extraña forma de querer’ -con Pedro Pascal y Ethan Hawke a la cabeza- no fue considerado entre los mejores cortometrajes del curso.

El director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto, que actualmente trabaja en su ópera prima como cineasta en el filme ‘Pedro Páramo’, fue nominado gracias a su desempeño visual para ‘Killers of the Flower Moon’, de Martin Scorsese,

La que era casi una nominación a voces era la de la documentalista chilena Maite Alberdi con ‘La memoria infinita’, que supone sus vuelta a los galardones de la Academia de Hollywood después de acceder hace tres ediciones por ‘El agente topo’.

Además, el filme ‘Robot Dreams’, del español Pablo Berger, fue seleccionado en la categoría de mejor película animada.

Esta coproducción España-Francia ya fue condecorada anteriormente con el premio a la mejor película de animación de la Academia del Cine Europeo (EFA) y ahora tratará de consagrarse en esta entrega de los Óscar.

Una edición que volverá a traer a las estrellas de Hollywood a la mayor fiesta del cine a nivel mundial tras un curso marcado por la huelga conjunta de actores y guionistas de EE.UU., que mantuvo paralizada la industria del entretenimiento durante cuatro meses. EFE

(vc)