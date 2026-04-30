OPPDH anuncia conferencias y brigadas médicas para periodistas deportivos

Tegucigalpa – La Organización de Periodistas Profesionales Deportivos de Honduras (OPPDH), realizó una actividad en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), donde anunció una serie de eventos orientados al gremio deportivo en el país.

Al evento asistieron comunicadores orientados al área de los deportes de los diferentes medios de comunicación del país, quienes conforman la organización.

El presidente de la OPPDH, Edwin Banegas, anunció conferencias magistrales en San Pedro Sula y Tegucigalpa los días 14 y 15 de mayo, respectivamente, que serán impartidas por el periodista Ignacio Francisco Menéndez, director del área de deportes del diario AS en Estados Unidos.

También anunció que el 16 de mayo se llevará a cabo una brigada médica simultánea en ambas ciudades, dirigida a periodistas y comunicadores deportivos.

Banegas destacó la alta asistencia al encuentro y agradeció el respaldo del Cohep por facilitar sus instalaciones. El periodista espera que los futuros eventos reciban un apoyo similar para lograr el crecimiento de la asociación. AD