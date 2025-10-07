Oposición se prepara para autoconvocarse y aprobar presupuestos del TJE y UFTF ante negativa de LIBRE

Tegucigalpa- La diputada del Partido Liberal de Honduras (PLH), Maribel Espinoza, informó que las bancadas de oposición han comenzado a coordinar acciones para autoconvocarse a sesión del Congreso Nacional con el objetivo de aprobar los presupuestos destinados al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

Espinoza detalló que sostuvo conversaciones con el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña; la presidenta del PSH, Fátima Mena; el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano; y el jefe de la bancada liberal, Mario Segura Aroca, para abordar lo que calificó como una “imperiosa necesidad de dar certeza al proceso electoral”.

Según la congresista, la negativa del partido Libertad y Refundación (LIBRE) de convocar a sesiones en el Legislativo ha obligado a los partidos de oposición a considerar esta medida extraordinaria.

“Estamos en contra de que queden inutilizadas ambas entidades por falta de presupuesto y con ello se permita un festín producto del dinero proveniente de narcoterroristas en la campaña, o que no funcione el TJE, creando un caos en el proceso electoral”, advirtió Espinoza.

La diputada liberal enfatizó que Honduras pertenece a todos los ciudadanos, por lo que instó a los distintos sectores políticos a defender la institucionalidad y evitar el abuso de poder por parte de LIBRE.

De concretarse la autoconvocatoria, esta sería una de las acciones más contundentes de las bancadas opositoras en los últimos meses, en medio de un creciente clima de tensión política e inactividad del Congreso Nacional de cara a las elecciones generales de 2025.LB