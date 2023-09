Asoman diálogos para consensuar elección del Fiscal General con Carlos Zelaya como interlocutor

Tegucigalpa – Las fuerzas políticas de oposición en el Congreso Nacional comenzaron a reunirse con el secretario Carlos Zelaya para llegar a consenso para elegir al nuevo Fiscal General.

El diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), Germán Altamirano, informó que el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, fue designado para que se encargue de llegar a consensos con las demás fuerzas políticas.

El jefe de la bancada liberal, Mario Segura, confirmó que ha recibido llamadas de Carlos Zelaya y que ha tenido pláticas con el secretario del Poder Legislativo.

Agregó que el secretario del Congreso Nacional ha estado pendiente de lo que ha estado sucediendo sobre este tema.

Además, confirmó que ha hablado con la gente del Partido Nacional para tratar de buscar acercamientos y ha cedido un compás de tiempo par abajar las aguas y oxigenarse un poco para elegir a las nuevas autoridades del ente acusador del Estado.

Mientras que el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, confirmó que ha tenido pláticas con Carlos Zelaya y desea que en los próximos días se reanude las sesiones legislativas.

“Yo soy del criterio que si el gobierno no cede o no es flexible que no detengamos la labor legislativa y podamos construir de interés nacional que sea de común acuerdo”, dijo Zambrano a periodistas.

Aseguró que la oposición está siendo flexible a cederle al Partido Libertad y Refundación que escoja quien puede ser el nuevo Fiscal Adjunto. AG