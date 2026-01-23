Oposición dice que Venezuela lucha por «abrir» el camino hacia una transición

Caracas.- La mayor coalición opositora de Venezuela dijo este viernes que su país continúa luchando por «abrir un camino cierto hacia una transición», en un mensaje a propósito del 68 aniversario del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y cuando la presidenta encargada Delcy Rodríguez ejerce el poder tras la captura de Nicolás Maduro.

«Venezuela atraviesa hoy una realidad compleja. La democracia aún no ha sido restituida y el país continúa luchando por abrir un camino cierto hacia una transición que permita recuperar la libertad, la justicia y el Estado de Derecho», dijo la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El bloque opositor, del que forman parte la líder María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, indicó que el país necesita una «redemocratización» e instituciones «legítimas» e «independientes» y para ello, señaló, se requiere «libertad, justicia, instituciones sólidas y reglas claras que permitan que la voz del pueblo se exprese con fuerza».

«No se trata de gestos simbólicos ni de anuncios parciales, sino de compromisos verificables que respondan al anhelo de la sociedad venezolana», añadió la coalición, en momentos en que el Gobierno ha anunciado la excarcelación de presos políticos como un «gesto» para abrir espacios, aunque sin publicar un listado de los detenidos.

En ese sentido, insistió en que «no puede hablarse de democracia mientras existan hoy más de 939 presos políticos, ni mientras persistan la persecución y el uso del sistema de justicia como herramienta de control».

La PUD insistió en que «la liberación plena e inmediata de quienes permanecen privados de libertad por razones de conciencia es una condición indispensable para cualquier proceso serio de transición democrática».

El pasado 3 de enero, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por tropas estadounidenses en un ataque a Caracas y tres estados vecinos a esta capital.

Posteriormente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que gobernaría Venezuela hasta que hubiese una transición «segura».

Tras la detención de Maduro -sometido junto a su esposa a la justicia estadounidense-, la líder chavista Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva, juró como presidenta encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El gobernante estadounidense ha calificado de «fantástica» a la mandataria encargada con quien ha empezado un proceso de acercamiento dominado por el interés de la Casa Blanca en el petróleo venezolano. EFE