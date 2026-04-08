Oposición defiende la figura de Comisión Permanente en el Congreso Nacional ante propuesta de su eliminación

Tegucigalpa – La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Angélica Smith, señaló hoy que la Comisión Permanente es una figura establecida en la Constitución de la República.

Ante la propuesta de eliminar esta figura en el Congreso nacional, la parlamentaria dijo que los partidos mayoritarios deben centrarse en favorecer al pueblo hondureño y no en temas políticos.

“La Comisión Permanente es una figura establecida en la Constitución y es la que debe de activarse cuando se encuentra en receso, se finaliza con las sesiones ordinarias y entramos en periodo extraordinario; sin embargo, se ha desnaturalizado y se ha desfigurado creyendo que es un instrumento para hacer uso o abuso del poder en el tema legislativo”, enfatizó.

Explicó que lo que se dio en el Congreso anterior “fue una elección de manera interina del Fiscal General de la República, quien fue ratificado en este Pleno de manera permanente y desconocemos cuáles son los motivos, pero sí tenemos claridad de que tienen mayoría acá en el Congreso y la bancada de Libre analizará profundamente este tema para adoptar una postura que esté apegada a la Constitución”.

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Cabe señalar, que en la última sesión ordinaria, el diputado y presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, anunció una serie de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, entre ellas la eliminación definitiva de la polémica Comisión Permanente.

«Como miembro de la Comisión Permanente en el periodo anterior y siendo secretaria de la misma, nos señala de que se nos estaría posiblemente haciendo juicio político por haber pertenecido a la Comisión; esas son situaciones que hoy como oposición entendemos, somos respetuosos y esperamos que los creadores de justicia y entes investigativos hagan lo que corresponde”, expresó la diputada Luz Angélica Smith. (RO)