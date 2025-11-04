Oposición convoca a sesión extraordinaria para anular Comisión Permanente

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Merary Díaz dijo este martes que la oposición convocó a una sesión extraordinaria para hoy martes 4 de noviembre a las 3:00 de la tarde en el Congreso Nacional, ante el incumplimiento del mandato de 70 diputados para exterior el periodo de sesiones por parte de la junta directiva del Legislativo.

Díaz quien fungió como secretaria en la sesión extraordinaria realizada hace una semana, dijo que la instalación de la Comisión Permanente es ilegal, por lo que “hoy nuevamente llamamos a una sesión extraordinaria para que en esta se toque el punto de anular la resolución emitida por junta directiva para conformar esta comisión y dejar sin valor ni efecto todos los actos de esta comisión y deducir la responsabilidad”, indicó.

La parlamentaria agregó que deducir responsabilidades implica acudir a los poderes del Estado que corresponda, igual que al Ministerio Público.

El pleno del Congreso Nacional no sesiona desde el 27 de agosto. VC