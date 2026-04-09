Oposición arguye que nuevo juicio político será posible porque el “último liberal sucumbió a oferta”

Tegucigalpa – Mario Portillo, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) arguyó hoy que un nuevo juicio político será posible gracias a que el último diputado liberal sucumbió a presiones u ofertas.

“Ayer nos enteramos que el último diputado Liberal que no había sucumbido a las presiones u ofertas, pues terminó firmando la solicitud de juicio político”, declaró.

Aseguró que el juicio político va y que es evidente ya tienen adelantado el tema del resguardo del Congreso Nacional.

“Tienen la figura, tienen los votos”, lamentó sobre el tema que afecta a varios militantes de esta fuerza política.

Lo único que el pueblo tiene que saber es que no es una persecución contra Libertad y Refundación, es una persecución contra el pueblo hondureño, debatió.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que para la tarde de hoy se tiene prevista la aplicación de un juicio político contra tres altos funcionarios: el consejero del CNE, Marlon Ochoa; el magistrado del TJE, Mario Morazán; y la consejera suplente, Karen Rodríguez.

La diputada liberal Iroska Elvir, informó este jueves que votará en contra de un juicio político dirigido solo para el Consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

Sin embargo, el oficialismo asegura que cuenta con los votos necesarios para dar trámite a la denuncia por juicio político en contra de los funcionarios mencionados. (RO)