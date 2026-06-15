Operativos de DAET con más de 200 policías refuerzan la seguridad en el transporte público de la capital

Tegucigalpa- La Policía Nacional de Honduras ejecuta operativos de seguridad en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela con el objetivo de fortalecer la protección de usuarios y conductores del transporte público, así como prevenir delitos relacionados con la extorsión y otras actividades criminales.

Así lo informó el jefe de Operaciones de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Cristian Nolasco, quien detalló que los despliegues se realizan en terminales de buses, puntos de taxis y rutas de transporte urbano, donde agentes policiales brindan acompañamiento para garantizar la tranquilidad de la población.

Según explicó, en estas acciones participan más de 200 elementos de diferentes dependencias de la Policía Nacional, entre ellas la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y unidades de Fuerzas Especiales.

“Estamos en diferentes puntos de buses y taxis para brindar seguridad. También realizamos acompañamiento en unidades de transporte para que los ciudadanos puedan movilizarse con mayor confianza”, señaló Nolasco.

Además de la presencia policial visible, equipos especializados de investigación e inteligencia desarrollan operaciones enfocadas en identificar y capturar a personas vinculadas con delitos de extorsión, desplazamiento forzado, homicidios y otros ilícitos que afectan a la población.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a combatir las estructuras criminales que operan en la capital y a garantizar condiciones de seguridad para usuarios, conductores y propietarios del transporte público.

La Policía Nacional aseguró que los operativos continuarán desarrollándose en diferentes sectores de la ciudad como parte de los esfuerzos permanentes para reducir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad ciudadana.LB