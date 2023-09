Operatividad sigue normal en MP, que amaneció bajo resguardo

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Fiscales, Víctor Marín Paz indicó este viernes que, pese a que las instalaciones del Ministerio Público de la Lomas amanecieron bajo resguardo militar, la operatividad continua normal en la institución a nivel nacional.

El abogado señaló que el principio de delegación está materializado y respaldado tanto por el artículo 80 en la Ley del Congreso como por el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público, un principio que Paz dijo recae en la actualidad en el Fiscal Adjunto, Daniel Sibrían.

Además, agregó que de no estar Sibrían, estaría también en el director de fiscales”, por lo que apuntó “nosotros continuaremos, eso no motiva a exigirle a la clase política a entrar en esos consensos que no hicieron a tiempo para concretar la elección de nuevas autoridades”.

El profesional del derecho dijo que este día, el fiscal Óscar Chinchilla no se presentó a la institución.

Sobre el resguardo de fuerzas especiales dijo que desconocen el por qué están en el lugar. VC