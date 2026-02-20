Operadores de justicia deberán hacer lo propio con medicamentos vencidos encontrados en Salud: Designada Mejía

Tegucigalpa – Luego de denuncias de precariedad en el sistema de salud, la designada presidencial, María Antonieta Mejía, salió al paso para brindar explicaciones sobre los avances que, como gobierno entrante, han tenido, haciendo un llamado a los operadores de justicia trabajar diligentemente ante medicamentos que fueron encontrados vencidos en almacenes.

“Hay un proceso de licitación de compra que no es culpa de la farmacéutica que hayan vencido, porque ya datan de tiempo atrás, ahora los operadores de justicia deberán hacer lo propio”, explicó.

Esto fue una mala aplicación, por lo que se está trabajando, hay que tener paciencia porque cuando hay voluntad las cosas se realizan bien, señaló.

Dijo que una otra de las irregularidades que se encontraron es la contratación supernumeraria en la administración, pero no así en médicos por lo que todo esto se tiene que ver con el sustento legal que fue introducido al Congreso Nacional.

“Pese a que no se les ha pagado hay un grupo de médicos que siguen laborando, todos estos problemas los vamos a solventar”, indicó.

“Hemos tenido una emergencia sanitaria, por eso el presidente ha tomado las riendas de la salud pública, lo que miran y lo que manda el pueblo es lo que nosotros hemos observado y por eso decretamos un estado de emergencia”. Detalló.

En el tema del Instituto Hondureño de Seguridad Social se está trabajando en el ingreso de dos medicamentos necesarios en el cuadro básico.

Mientras que en el Hospital San Felipe se está avanzando en un espacio para el tema de la radioterapia y acondicionar los lugares.

Apuntó que se está haciendo todo lo posible, trabajando 24/7 para compra de medicamentos y abastecer lo más pronto posible”. IR