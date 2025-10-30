Operación Sonrisa convoca a pacientes para su programa quirúrgico número 100 en Tegucigalpa

Tegucigalpa– La Fundación Operación Sonrisa Honduras anunció la convocatoria nacional para pacientes con labio y/o paladar hendido que necesiten cirugía gratuita, como parte de su programa quirúrgico número 100, que se llevará a cabo del 3 al 7 de noviembre de 2025 en la capital del país, en el Hospital María, Especialidades Pediátricas.

Las evaluaciones médicas se realizarán el sábado 1 de noviembre en la clínica de Operación Sonrisa en Tegucigalpa, y estarán abiertas para pacientes de todo el país, incluyendo aquellos que asistirán por primera vez.

“Estamos muy contentos porque este será nuestro programa quirúrgico número 100 en Honduras. Esperamos a más de 200 familias en las evaluaciones y proyectamos realizar más de 90 cirugías gratuitas durante la semana”, informó en entrevista con Proceso Digital la directora ejecutiva de la Fundación Operación Sonrisa-Honduras Jeanie Barjum.

Evaluaciones y requisitos

Durante el proceso de evaluación, el equipo médico determinará si el paciente está en condiciones de ingresar al programa quirúrgico, tomando en cuenta su estado de salud, edad y nivel de desarrollo físico.

Los pacientes deberán presentar la partida de nacimiento y acudir acompañados de un adulto responsable.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos: Tegucigalpa: 8991-1774 y en San Pedro Sula: 3201-0683

Equipo médico nacional e internacional

El programa contará con la participación de un amplio equipo médico multidisciplinario, integrado por cirujanos, anestesiólogos, pediatras, odontólogos, psicólogos, terapeutas del lenguaje y biomédicos, tanto hondureños acreditados a nivel internacional como extranjeros,

“Operación Sonrisa es un esfuerzo médico y humano enorme. Los profesionales que nos acompañan brindan atención integral a cada paciente para asegurar que las cirugías sean seguras, de calidad y transformadoras”, destacó Barjum.

Atención integral y gratuita

La Fundación garantizó que todos los pacientes y sus acompañantes recibirán albergue y alimentación gratuita durante su estadía, para que ninguna familia se quede sin atención por motivos económicos.

Ofrecemos hospedaje y los tres tiempos de comida. Queremos que las familias se sientan seguras, acompañadas y con todas las condiciones para que sus hijos tengan una nueva sonrisa, agregó la directora. LB