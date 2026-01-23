Operación Sonrisa convoca a pacientes de labio y paladar hendido a la primera jornada quirúrgica de 2026

Tegucigalpa- La Fundación Operación Sonrisa Honduras anunció la convocatoria nacional para pacientes con labio y/o paladar hendido que necesiten cirugía gratuita, como parte de su primer programa quirúrgico de 2026, el cual se desarrollará en Tegucigalpa.

Según informó la organización, el día de evaluaciones médicas será el próximo 14 de febrero de 2026, y los pacientes deberán presentarse en la consulta externa de pediatría del Hospital San Felipe. Las cirugías se realizarán del 10 al 20 de febrero de 2026.

Las evaluaciones estarán abiertas para pacientes de todo el país. Durante este proceso, el equipo médico determinará si cada paciente cumple con las condiciones necesarias para ingresar al programa quirúrgico, tomando en cuenta su estado de salud, edad y nivel de desarrollo físico.

Los interesados deberán presentar partida de nacimiento y acudir acompañados de un adulto responsable.

Operación Sonrisa Honduras recordó que este programa contará con la participación de un amplio equipo médico multidisciplinario, integrado por cirujanos, anestesiólogos, pediatras, odontólogos, psicólogos, terapeutas del lenguaje y biomédicos, tanto hondureños acreditados a nivel internacional como especialistas extranjeros.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números:

Tegucigalpa: 8991-1774

San Pedro Sula: 3201-0683

Además, la fundación garantizó que todos los pacientes y sus acompañantes recibirán albergue y alimentación gratuita durante su estadía, con el objetivo de que ninguna familia se quede sin atención por razones económicas. “No tener dónde quedarse o no contar con recursos no debe ser una excusa, ya que ofrecemos hospedaje y los tres tiempos de comida”, señaló la institución.LB

