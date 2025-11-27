OpenAI niega responsabilidad en el suicidio de un joven tras interactuar con ChatGPT

Nueva York – La tecnológica OpenAI ha negado ser responsable del suicidio de un joven de 16 años que se quitó la vida tras interactuar con ChatGPT durante meses, y ha atribuido su caso a un «uso indebido» de la herramienta.

«Las lesiones y daños alegados por los demandantes fueron causados o contribuidos (…) por uso indebido, no autorizado, imprevisible e inapropiado de ChatGPT por parte de Adam Raine», argumenta OpenAI en un documento presentado esta semana ante el Tribunal Superior de California en San Francisco, según NBC News.

La compañía respondió así a la demanda interpuesta el pasado agosto por los padres del fallecido, Matt y Maria Raine, en la que afirman que ChatGPT «ayudó activamente a Adam a explorar métodos de suicidio».

Los Raine creen que tanto OpenAI como su propietario, Sam Altman, son responsables de la muerte del adolescente al supuestamente apresurarse a comercializar la versión del chat GPT-4o pese a problemas de seguridad.

Sin embargo, según OpenAI Raine violó varias reglas de los términos de la aplicación, como la prohibición de su uso para menores de 18 años sin consentimiento de sus padres o tutores legales, informa NBC.

La tecnológica también incide en que la herramienta advierte a los usuarios de que «no deben confiar en sus respuestas como única fuente de verdad» y asegura que, en sus conversaciones, ChatGPT insistió más de cien veces a Raine en que buscara ayuda.

OpenAI, convertido en los últimos años en uno de los gigantes estadounidenses de la IA, reitera así que el suicidio de Adam derivó de su rechazo a «atender advertencias y buscar ayuda», así como de la «falta de respuesta de otros a sus signos evidentes de angustia».

En una entrada en su página web, la tecnológica destaca que su respuesta a la demanda de los Raine «incluye hechos difíciles sobre la salud mental de Adam y sus circunstancias de vida».

«La demanda original incluía fragmentos selectivos de sus conversaciones que requieren más contexto, el cual hemos aportado en nuestra respuesta», agrega. JS