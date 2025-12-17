OpenAI lanza una nueva versión de ChatGPT Images para competir con Nano Banana Pro

Nueva York – La empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI presentó este martes una nueva versión de ChatGPT Images que promete «mayor calidad, edición más precisa y velocidades de generación hasta cuatro veces más rápidas» para competir con Nano Banana Pro, el modelo de Google basado en Gemini 3.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, señaló en X que esta nueva versión, bautizada como GPT Image 1.5, ofrece imágenes «mucho mejores en múltiples aspectos, más rápidas y con nuevas capacidades de edición», mostrando en la red social una fotografía suya en la que aparece como modelo de un calendario de bomberos.

Altman destacó que la herramienta puede emplearse también como «una forma muy divertida de crear fácilmente imágenes entretenidas».

La nueva herramienta llega en un contexto de creciente competencia con Google, después de la expansión de sus modelos Gemini 3 y Nano Banana Pro, y permite generar y editar imágenes «con mayor consistencia visual», y «controlando rasgos faciales, iluminación, composición y tono de color, superando limitaciones de iteración de otros modelos de inteligencia artificial».

El acceso a ChatGPT Images se ha integrado en la barra lateral de ChatGPT, ofreciendo una experiencia más cercana a un estudio creativo, con prompts populares y filtros predefinidos, informó en un comunicado.

OpenAI planea, además, enriquecer la experiencia con «elementos visuales en búsquedas, permitiendo ver resultados ilustrados con fuentes claras para tareas prácticas como conversiones o consultas deportivas». JS