OpenAI lanza dos modelos abiertos de inteligencia artificial personalizables y gratuitos

Nueva York – La tecnológica estadounidense OpenAI, creadora de ChatGPT, lanzó este martes dos modelos de inteligencia artificial (IA) de «peso abierto» personalizables y gratuitos que se pueden utilizar en computadoras de alta gama e incluso celulares, llamados gpt-oss-120b y gpt-oss-20b.

«Creemos que este es el mejor y más utilizable modelo abierto del mundo. Nos emociona hacer este modelo, resultado de miles de millones de dólares en investigación, disponible para el mundo para poner la IA en manos de cuanta más gente mejor», dijo el máximo ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en X.

Altman, que comparó estos modelos de razonamiento al o4-mini por su adaptabilidad a los dispositivos personales, dijo que ChatGPT es un servicio «cómodo» pero «la gente debería poder controlar directamente y modificar su propia IA cuando lo necesiten, y los beneficios en privacidad son obvios».

Los modelos gpt-oss son los primeros de «peso abierto» -concepto que se refiere a su alto entrenamiento y a la disponibilidad al público- que OpenAI presenta en más de seis años, y llegan en medio de una mayor competencia por parte de rivales como la china DeepSeek, que revolucionó el sector este año.

Altman recordó que la misión de la empresa es que la IA general (o IAG, comparable al razonamiento humano) «beneficie a toda la humanidad», y resaltó que estos modelos están «creados en EEUU, basados en valores democráticos, disponibles gratis para todos y para un beneficio amplio».

Los nuevos productos de OpenAI están ya en plataformas como Hugging Face, Databricks, Azure o Amazon Web Services (AWS) bajo licencia Apache 2.0, lo que permite modificarlos con fines comerciales.

El director de producto de AWS, Atul Deo, dijo en una nota que los clientes de ese servicio en la nube podrán «crear rápida y fácilmente aplicaciones de IA generativa», y consideró los modelos de peso abierto una «importante área de innovación» para estas tecnologías. EFE