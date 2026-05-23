Copeco declara Alerta Verde para 60 municipios de seis departamentos por tiempo indefinido ante falta de lluvia

Tegucigalpa – La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó sobre un retraso en el inicio de la temporada lluviosa en Honduras debido a las altas temperaturas y las condiciones secas que han predominado durante mayo en gran parte del país, por lo que declaró Alerta Verde para 60 municipios de seis departamentos.

Ante este panorama, Copeco informó que mantiene un monitoreo constante sobre la evolución climática y recomendó emitir Alerta Verde para 60 municipios ubicados en los departamentos de Valle y Choluteca, así como en la zona sur de Francisco Morazán, Comayagua, La Paz y El Paraíso, por tiempo indefinido.

Según el boletín, las olas de calor prolongadas han provocado procesos de evaporación extremadamente altos en la zona sur, occidente y suroriente del territorio nacional, superando los cinco milímetros por día. Esta situación ha generado una sequía hídrica importante en varias microcuencas que abastecen a los ríos que desembocan en el Golfo de Fonseca y el río Lempa.

Copeco detalló que el retraso de las lluvias ha ocasionado déficits acumulados de precipitación entre 100 y 200 milímetros, afectando principalmente la disponibilidad de agua para el consumo animal en distintas regiones del país.

Asimismo, advirtió que los modelos climáticos pronostican un rápido calentamiento de la temperatura superficial del Océano Pacífico ecuatorial en los próximos meses.

De acuerdo con los análisis de Cenaos, estas condiciones podrían dar paso a una fase del fenómeno de El Niño con intensidad fuerte, provocando un déficit de lluvias superior al 40 por ciento durante julio y agosto.

Además, se prevé un inicio temprano de la canícula a principios de julio y una finalización tardía hacia finales de agosto. IR