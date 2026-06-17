ONU Mujeres pide protección «urgente» para las periodistas ante violencia en Latinoamérica

Quito – La directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Bibiana Aido, pidió este miércoles «acciones urgentes y coordinadas» para proteger a las periodistas, especialmente las que informan con perspectiva de género o sobre feminismo en la región, pues advirtió de que afrontan «altísimos niveles de violencia basada en género, acoso en línea, amenazas de muerte y ataques».

Estas acciones «buscan silenciar sus voces y debilitar la libertad de prensa», agregó Aido durante el foro ‘Discursos emergentes en los medios y reacciones frente al avance de derechos de las mujeres’, en cuya organización participó la oficina de ONU Mujeres Ecuador.

La también exministra española de Igualdad sostuvo que este nivel de violencia forma parte de una «contraofensiva contra los derechos de las mujeres», pese a los «avances claros y tangibles en materia de igualdad» registrados en los últimos años gracias a «movimientos feministas vibrantes».

«La protección de las periodistas requiere de acciones urgentes y coordinadas entre salas de redacción, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y marcos jurídicos estatales que permitan combatir la violencia física y digital», afirmó Aido, quien añadió que «defender la igualdad también implica defender el valor de la información responsable».

El espacio, que tenía como objetivo poner en valor «un periodismo que contribuya a transformar patrones que reproducen desigualdades y violencias de género», contó con la participación de diversas especialistas en temas relacionados con los derechos de las mujeres.

Entre ellas estuvo la investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, de Argentina, Mariana Caminotti, quien explicó que los retrocesos en los derechos de las mujeres «no siempre se ven», pero que pueden ser «abruptos», como la supresión de organismos o la derogación de leyes; «graduales», mediante la desfinanciación de políticas públicas; o «selectivos», cuando distintas áreas avanzan y retroceden al mismo tiempo.

Sin embargo, la especialista de ONU Mujeres Constanza Tabbush advirtió de que la oposición a los avances en materia de igualdad de género «no es nueva», sino que ahora está «más organizada y más financiada».

Como ejemplo, señaló que estos grupos utilizan «caballos de Troya», es decir, temas «altamente emotivos» para movilizar apoyos y polarizar a la sociedad, con el objetivo de poner en cuestión derechos de las mujeres incluso en épocas electorales. EFE (AD)