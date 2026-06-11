ONU Mujeres destaca aprobación de reformas en casos de violencia contra la mujer en Honduras

Tegucigalpa – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres Honduras destacó este jueves la aprobación de reformas orientadas para fortalecer la respuesta del Estado frente a casos de femicidios y la violencia contra las mujeres.

El Congreso Nacional aprobó esta semana reformas penales en casos de femicidios con penas de hasta 60 años de prisión y en la Ley contra la Violencia Doméstica.

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Mediante un pronunciamiento, ONU Mujeres Honduras respaldo el compromiso de las diputadas que impulsaron estas iniciativas y el trabajo de las organizaciones de las defensoras de mujeres que visibilizaron durante años la violencia de género en el país y han promovido la protección de la vida.

Consideró que estas reformas son un avance refleja la urgencia de seguir fortaleciendo las medidas de prevención, protección, atención y acceso a la justicia.

ONU Mujeres Honduras indicó que el femicidio es la manifestación más extrema de una violencia que afecta a miles de mujeres y que requiere de respuestas integrales.

Señaló que la aprobación de reformas legales constituye un paso relevante, pero su impacto dependerá de la implementación efectiva. AG