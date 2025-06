ONU la dejó nueve horas esperando en New York para firmar la CICIH, revela Castro que esboza razones de promesas incumplidas

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro reveló este viernes que los personeros de las Naciones Unidas la dejaron esperando nueve horas –en diciembre de 2022– para firmar el convenio de instalación de la Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH).

– Se preguntó: ¿dónde está el dinero? Con respecto a la deuda que recibió por alrededor de 20 mil millones de dólares. “Si hay alguien a quien reclamarles es al bipartidismo que está en el Congreso que hoy se visten de demócratas”, señaló.

“Desde el primer día de mi gobierno yo presente a Naciones Unidas la solicitud de la CICIH, yo cumplí. Quiero decirles a aquellos que dicen que yo no traje a la CICIH, estuve hasta el momento que tuve que firmar el convenio, me convocaron cuando estuve en New York, y me dijeron mire presidenta mañana a las 9.00 de la mañana vengase que lo vamos a firmar. Estuve en Naciones Unidas faltando 15 para las 9, me hicieron esperar en una sala hasta las 6.00 de la tarde”, contó.

Agregó que si la hubieran tenido esperando un día más, igualmente lo habría hecho.

Seguidamente, mencionó que ha recibido fuertes críticas por no quitar los peajes y que si lo hubiera hecho habría tenido que pagar 160 millones de dólares por demandas. “Pero, no se aumentó un cinco, ni se pusieron más peajes como era el compromiso establecido”, discursó.

La gobernante señaló que “lo otro que me sacan en cara es la venta del avión, pero ahí está el avión que costó 12 millones de dólares. Aquí decían que lo había regalado Taiwán, y esos 12 millones de dólares se pagaron con fondos de la Tasa de Seguridad. ¿Y a cuanto nos están ofreciendo que lo compran?, a cuatro millones. Entonces, es defraudación”.

Xiomara Castro vistió verde olivo este viernes.

Dijo que el avión presidencial se usa para repatriar cuerpos de migrantes hondureños muertos en el exterior, pero desde hace varios no se usa para eso fin.

Englobó que “sí estoy cumpliendo con el pueblo, más de las promesas que habíamos hecho”.

Castro volvió a decir que recibió una deuda de 20 mil millones de dólares, por la que se pagan 60 mil millones de lempiras. “¿Dónde está el dinero?”, reclamó y agregó: “Si hay alguien a quien reclamarles es al bipartidismo que está en el Congreso que hoy se visten de demócratas”.

La jefa del Ejecutivo participó este viernes en la entrega de materiales eléctricos a 63 comunidades de nueve departamentos para instalar proyectos de electrificación rural con una inversión de 64.1 millones de lempiras. JS