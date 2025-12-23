ONU insta respeto al CNE y urge declaratoria bajo la ley

Tegucigalpa – En un momento de máxima tensión postelectoral, el Secretario General de la ONU, António Guterres, sigue de cerca la crisis en Honduras tras las elecciones generales del 30 de noviembre e instó a todos los actores a ejercer la máxima moderación, abstenerse de lenguaje o acciones que puedan agravar la tensión.

-Clama para garantizar una transición ordenada el 27 de enero del 2026.

Mientras celebra la calma con la que transcurrieron los comicios, advierte con preocupación el crescendo de confrontaciones que amenazan la estabilidad nacional a la espera de los resultados oficiales.

La voz internacional resuena con fuerza: todos los actores políticos deben ejercer la máxima moderación, evitar discursos incendiarios y acciones provocadoras que aviven el fuego. Es imperativo permitir que los órganos electorales —el máximo garante de la voluntad popular— completen su labor sin presiones, ni interferencias.

La ONU insta a que la controversia debe resolverse exclusivamente por los canales legales establecidos, no en las calles.

El Secretario General del organismo mundial subraya con urgencia la obligación constitucional de proclamar los resultados en el plazo fijado por la ley, allanando el camino para una transición ordenada el 27 de enero.

“Respetar la soberana voluntad del pueblo hondureño es el pilar de la paz y la estabilidad”, enfatizó. (PD).