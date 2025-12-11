ONU destaca el trabajo de Honduras en la protección de migrantes y sobrevivientes de trata de personas en Ginebra

Tegucigalpa– Honduras presentó su Segundo Informe Periódico ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW), durante el 41.º periodo de sesiones celebrado en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

El país recibió una excelente valoración por los avances en la atención a migrantes y a víctimas sobrevivientes de trata de personas, esfuerzos liderados a través de la CICESCT y diversas instituciones del Estado.

La delegación estuvo integrada por la Secretaría Ejecutiva de la CICESCT, Sua Martínez, Zulmi Rivera, subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, así como por delegados de la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración, quienes respondieron a las consultas del Comité en materia de migración, protección y atención a víctimas de trata de personas en el contexto del flujo migratorio.

En el marco del Plan de Gobierno 2022-2025, Honduras presentó la Inauguración del Centro de Atención al Migrante Irregular “Francisco Paz” en Danlí, El Paraíso y la apertura de oficinas regionales de la CICESCT en este centro fronterizo, la Implementación de la Ley contra la Trata de Personas y del Fondo de Atención a Víctimas y la atención especializada de la CICESCT a víctimas sobrevivientes de trata, ampliando la cobertura y fortaleciendo la asistencia humanitaria.

También se destacó el trabajo de la CICESCT y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) en la atención de los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de Trata de Personas como miembros del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras (SIGADENAH) y el trabajo conjunto con los Consejos Municipales de Niñez.

Durante su intervención, Sua Martínez Ibarra manifestó que «el Gobierno ha establecido una política migratoria humanista, basada en la atención con amor, dignidad y pleno respeto a los derechos humanos, tal como lo establece la Constitución de la República, abriendo oficinas regionales CICESCT, la línea nacional contra la trata de personas y la atención y rescate a víctimas sobrevivientes de trata de personas en contextos migratorios».

Zulmi Rivera, por su parte, destacó que «tenemos una deuda que nos dejaron los gobiernos pasados, el fenómeno de las caravanas migrantes, impulsadas por factores como la pobreza extrema, la violencia, la extorsión, la falta de oportunidades y agravadas por los impactos de la COVID-19. Esto ha llevado al país a adoptar un enfoque integral que reconoce a Honduras como territorio de origen, tránsito, destino y retorno».

Como respuesta urgente a la crisis humanitaria por el alto flujo migratorio, el Congreso Nacional aprobó en 2022 la amnistía migratoria mediante el Decreto No. 42-2022, beneficiando a 1,148,271 personas en situación de tránsito, estadía o regularización medidas que fueron aplaudidas por ese avance del estado de Honduras.

La medida exime del pago de la sanción administrativa de 236 dólares a quienes ingresan irregularmente, permitiendo su tránsito libre y seguro por el territorio nacional, con una atención digna y respetuosa de de los Derechos Humanos.

Los avances presentados ante el comité reflejan el compromiso del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, orientado a saldar una deuda histórica en la protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes y víctimas de trata. IR