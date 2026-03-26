ONU denuncia ejecuciones, torturas y desapariciones en Honduras y le apunta a policías y militares

Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, presentó este jueves su informe anual 2025, revelando un preocupante patrón de violaciones a los derechos humanos en el país, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas presuntamente cometidas por cuerpos de seguridad del Estado.

– El informe documenta al menos 24 víctimas de violaciones graves, entre ellas tres mujeres.

– OACNUDH instó al Estado hondureño a adoptar una agenda mínima de derechos humanos.

El documento fue expuesto en la Universidad de San Pedro Sula, marcando la primera presentación territorial del informe y el inicio de una serie de diálogos regionales para promover el análisis de la situación de derechos humanos en Honduras.

El informe, previamente presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en febrero de 2026, documenta al menos 24 víctimas de violaciones graves, entre ellas tres mujeres.

Los casos incluyen ocho desapariciones forzadas, cinco hechos de tortura y malos tratos, tres ejecuciones extrajudiciales, dos muertes bajo custodia y seis detenciones arbitrarias.

Fuerzas de seguridad involucradas

Según la OACNUDH, estas violaciones fueron atribuidas a fuerzas como la Policía Nacional, la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado y la Policía Militar del Orden Público, en el marco de operativos realizados bajo el estado de excepción, particularmente en sectores conflictivos como Chamelecón y Rivera Hernández, en San Pedro Sula.

El organismo también alertó que los abusos se registraron en al menos 13 casos documentados en departamentos como Choluteca, Francisco Morazán, Intibucá, Olancho, Cortés y Yoro, donde se habrían ejecutado allanamientos y detenciones sin orden judicial.

Además, el informe señala otras problemáticas estructurales, como el desplazamiento forzado en cooperativas campesinas del Aguán y Choloma, amenazas de despojo a comunidades garífunas en Triunfo de la Cruz, explotación ilegal de recursos en Gracias a Dios y el reclutamiento forzado por maras en Cortés.

Entorno hostil para periodistas y riesgo al espacio cívico

En cuanto al espacio cívico, la OACNUDH advirtió que el ejercicio periodístico se desarrolla en un entorno hostil en departamentos como Atlántida, Colón, Copán, Gracias a Dios y Yoro, debido a amenazas, polarización y falta de protección estatal, lo que ha provocado autocensura entre comunicadores.

El informe, en mención también destaca la creciente conflictividad por la tierra en Choloma, donde la titulación a favor de particulares sobre territorios históricamente campesinos ha generado inseguridad jurídica y riesgo de despojo por parte de empresas y entidades financieras.

Ante este panorama, la OACNUDH instó al Estado hondureño a adoptar una agenda mínima de derechos humanos, que incluye tipificar la desaparición forzada como delito autónomo, fortalecer los mecanismos de protección a periodistas y defensores, derogar normativas sobre desalojos preventivos y garantizar la titulación de tierras a pueblos indígenas y afrohondureños.

Durante la presentación, representantes del organismo destacaron el papel de la academia en la promoción de derechos humanos y valoraron la alianza con la USAP como un espacio clave para el diálogo y la construcción de soluciones.

Al concluir, la oficina de Naciones Unidas reiteró su compromiso de acompañar a Honduras en el fortalecimiento del respeto y la protección de los derechos humanos, subrayando la necesidad de un esfuerzo conjunto para avanzar hacia un país más justo e inclusivo. LB