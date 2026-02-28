ONU condena ataques de EEUU e Israel y represalias de Irán: «los civiles pagan el precio»

Ginebra – El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que «en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto».

«Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano», advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas hizo un llamamiento a la contención para evitar mayores daños a la población e imploró a todas las partes a «actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución».

«Esta es la única forma de resolver de manera duradera las profundas diferencias que existen», subrayó el alto comisionado austríaco.

No hacerlo, advirtió, entraña el riesgo de «un conflicto aún más amplio, que inevitablemente provocará más muertes civiles absurdas y destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán sino en toda la región de Oriente Medio».

Türk recordó asimismo que el derecho internacional considera primordial la protección de los civiles en conflictos armados.

«Todos y cada uno de los actores implicados deben garantizar el cumplimiento de estas normas, y su violación debe conllevar la rendición de cuentas de los responsables», advirtió. EFE