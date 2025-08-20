ONU celebra sobreseimiento definitivo a favor de líderes garífunas

Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), saludó este miércoles el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras de Trujillo a favor de cinco personas defensoras del pueblo garífuna.

En las últimas horas, el juez dictó sobreseimiento definitivo en favor de Cesia Noemi Guillén Miguel, César Geovany Bernárdez Herrera, Luis Fernando Calderón, Cindy Margarita Barbareño Fernández y Gilma Hidel Bernárdez Elis.

Los líderes garífunas de la comunidad de Santa Fe habían sido acusados por la supuesta comisión de los delitos de desplazamiento forzado y usurpación agravada.

Kenia Oliva, abogada del Bufete Justicia para los Pueblos y representante legal de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) informó que “el juez ha entendido que este tipo de conflictos no se deben de resolver en la materia penal, ordena dirimir el conflicto por la vía administrativa y que debe ser el Instituto Nacional Agrario, o sea el INA, el órgano administrativo a cargo de delimitar la tierra y resolver el conflicto.

Para OACNUDH, esta resolución reconoce el derecho del pueblo garífuna a su territorio ancestral y representa un precedente importante respecto a la no criminalización de quienes defienden la tierra y el territorio. VC