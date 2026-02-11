ONG pide no “romantizar” el consumo de alcohol en el Día de San Valentín en México

Ciudad de México – En medio de una ola de anuncios publicitarios y publicaciones en redes sociales que invitan a celebrar el Día de San Valentín entre copas de alcohol, la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) hizo un llamado este miércoles a no “romantizar” esta sustancia en un país donde 112 muertes diarias están asociadas a su consumo.

“La industria alcoholera ha normalizado el consumo mediante estrategias de comunicación que asocian sus productos con el afecto y la amistad, mientras oculta los daños comprobados por la ciencia”, sentenció en un comunicado la coalición mexicana dedicada a impulsar políticas públicas para el control del consumo de este producto.

En esa misma línea, la RASA advirtió que uno de los “mayores obstáculos” para la salud pública es “la estrategia de comunicación de la industria alcoholera”, al asegurar que, a través de contenido persuasivo, las empresas han logrado integrar el alcohol en el tejido de las relaciones humanas y la cultura, “presentándolo como un facilitador esencial del afecto y la amistad”.

También explicó que el problema del alcoholismo en México presentó 210.000 nuevos casos de enfermedades atribuibles a esta sustancia, incluyendo cirrosis hepática, pancreatitis, trastornos por uso de alcohol, siete tipos de cáncer y daño neurológico.

“Esta amplitud de daños explica que seis de las diez principales causas de muerte en México se encuentren vinculadas con el consumo de alcohol”, alertó el documento al citar cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según la red, parte del problema, especialmente en estas fechas, viene de “la normalización cultural del consumo de bebidas alcohólicas en contextos sociales” apoyada por “estrategias de mercadotecnia”, las cuales, apuntó, están respaldadas por la industria alcoholera y sus “organizaciones fachada”, como la Fundación de Investigaciones Sociales A.C. (FISAC) o la Alianza Mexicana por un Consumo Responsable.

Pese a esta influencia por parte de la industria, la coalición destacó que en los últimos años las nuevas generaciones están optando por “vidas libres de alcohol, priorizando la salud mental y el bienestar físico”.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco registró en 2025 una reducción del consumo anual en adolescentes que bajó al 17,8 %, lo que representa un cambio cultural en los jóvenes mexicanos.

“Nuestra generación está empezando a notar la trampa. Nos hablan de ‘consumo responsable’ como si toda la carga estuviera en decisiones individuales, mientras las marcas invierten fortunas para que empecemos antes, tomemos más y asociemos el alcohol con identidad, rebeldía y éxito social”, declaró Ana Guevara, integrante de voces Jóvenes por el Derecho a la Salud MxServicios a la Juventud.

Como parte del llamado, la organización anotó que el aumento de impuestos especiales al alcohol o la regulación de la disponibilidad son las estrategias más costo-efectivas para reducir el consumo y, por ende, la incidencia de enfermedades relacionadas con esta sustancia.

De acuerdo con el último informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la recaudación por productos como tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica en México fue superior a los 159.000 millones de pesos (unos 9,288 millones de dólares), una cifra que incrementó casi 4 % respecto a 2024. JS