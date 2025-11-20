ONG Oxfam lidera protesta en Belém

Foto del díaONG Oxfam lidera protesta en BelémPor: EFE20 de noviembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes EconomíaCCIT estima circulación de L. 22 mil millones por pago de aguinaldo EconomíaEndeudamiento de Administración Castro supera monto adquirido durante pandemia PolíticaCon el silencio electoral se busca equilibrar el proceso democrático: Odir Fernández Portada PolíticaCNE recuerda inicio del silencio electoral a partir de esta medianoche NacionalesA partir de este lunes queda suspendida la emisión de licencias