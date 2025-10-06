ONG demanda al Gobierno Trump en caso de supuesto soborno a ‘zar de la frontera’

Washington.- La ONG anticorrupción Democracy Forward presentó este lunes una demanda en contra del Gobierno de Donald Trump para que se publique una grabación donde presuntamente se demuestra que el asesor Tom Homan -cercano del presidente en temas de inmigración- recibió 50.000 dólares en sobornos de manos de un agente encubierto del FBI.

El recurso fue presentado por Democracy Forward en una corte federal en Washington D.C. y pide al Departamento de Justicia y al FBI que cumplan con la ley de libertad de la información y entreguen «de manera expedita» todas las grabaciones relacionadas con el supuesto encuentro, asegurando que es un asunto de «interés excepcional» para el público.

«La Administración Trump-Vance sigue erosionando la confianza pública y debilitando la rendición de cuentas ante el pueblo estadounidense», dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward en un comunicado.

«Estas agencias de aplicación de la ley deben cumplir la ley y publicar esta grabación crucial sin demora», agregó.

Homan, apodado el ‘zar de la frontera’, supuestamente recibió en 2024 un soborno de 50.000 dólares en efectivo de parte de unos agentes del FBI encubiertos, que estaban haciéndose pasar por contratistas de seguridad fronteriza, según informó el portal MSNBC.

En la grabación que la ONG intenta obtener, se escucharía a Homan prometiéndole a estos agentes del FBI -actuando en ese entonces bajo el Gobierno del expresidente demócrata Joe Biden (2020-2024)- que les ayudaría a conseguir contratos con el Gobierno federal durante el segundo mandato de Trump.

El encuentro, de acuerdo con MSNBC, tuvo lugar un mes antes de las elecciones presidenciales del año pasado.

El FBI, ahora bajo el mandato del aliado cercano de Trump, Kash Patel, cerró a principios de año la investigación contra Homan, según aseguraron varios medios estadounidenses.

Homan ha negado públicamente las denuncias y las calificó de «jodidas mentiras» en una entrevista con la cadena NewsNation el pasado 20 de septiembre. EFE