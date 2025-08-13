Onda tropical ya cruza territorio hondureño y saldrá del país este miércoles

Tegucigalpa – Una onda tropical ya atraviesa el territorio hondureño y saldrá del país este miércoles, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

En ese orden, el pronosticador de turno, Mario Centeno, señaló que el ojo de la onda tropical ya se encuentra en la parte central del país.

Lo anterior genera lluvias en el oriente, sur y centro del país.

Sin embargo, el avance de la onda tropical es rápido, por lo que, se prevé que este miércoles abandone el territorio nacional.

Sin embargo, dejará un remanente por lo que se prevé que este miércoles también existan lluvias y lloviznas en todo el país, dijo el experto.

Las lluvias serán débiles y se presentarán durante la tarde y la noche, agregó.

Finalmente, acentuó que también existe probabilidad de actividad eléctrica durante este martes y miércoles. (RO)