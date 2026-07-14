Onda tropical provocará lluvias y tormentas eléctricas este día

Tegucigalpa – El meteorólogo de Copeco, Alberto López, informó que el ingreso de una onda tropical generará lluvias y chubascos de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica, principalmente durante la tarde de este día.

Las precipitaciones afectarán las regiones norte, central y occidente del territorio nacional, aunque también se esperan lluvias en otras zonas del país.

López recomendó a la población extremar las medidas de precaución debido a la actividad eléctrica y evitar permanecer en espacios abiertos durante las tormentas.

De acuerdo con el pronóstico, los acumulados de lluvia oscilarán entre 20 y 40 milímetros de agua; sin embargo, en las zonas montañosas podrían alcanzar hasta los 60 milímetros.

Se mantiene la Alerta Verde que decreto la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), desde ayer lunes para el departamento de Gracias a Dios y los municipios de Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho. LB