Onda tropical provocará lluvias con actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que el desplazamiento de una onda tropical, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, generará durante la tarde y la noche lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada acompañados de actividad eléctrica en diferentes sectores del territorio nacional.

De acuerdo con el pronosticador de turno, Jorge Castellanos, las precipitaciones de mayor intensidad y los acumulados más significativos se concentrarán en las regiones oriental, norte y occidental del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre 2 y 4 pies en el litoral Caribe y de 1 a 3 pies en el Golfo de Fonseca. Asimismo, Copeco indicó que el país se encuentra bajo la fase de luna cuarto menguante.

Para este día, la salida del sol fue a las 5:26 de la mañana y la puesta será a las 6:21 de la tarde.

Las temperaturas máximas y mínimas por regiones serán las siguientes: región oriental, 32 y 25 grados centígrados; región occidental, 33 y 18; zona insular, 30 y 27; región sur, 39 y 29; región central, 32 y 22; región norte, 33 y 25. Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 21 grados centígrados.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas.LB