Onda tropical genera lluvias en el territorio nacional

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo inestable en el país.

Ingreso y desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional, genera abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados ocasionalmente fuertes y dispersos con tormentas eléctricas. Los mayores acumulados de precipitación se esperan sobre las regiones sur, suroccidente, occidente y centro

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 28°C, mínima de 18°C

Zona sur: Máxima de 33°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 29°C, mínima de 20°C

Zona norte: Máxima de 32°C, mínima de 24°C

Zona insular: Máxima de 33°C, mínima de 26°C

Zona oriental: Máxima de 30°C, mínima de 23°C

Zona occidental: Máxima de 29°C, mínima de 15°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es cuarto menguante, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:38 am y la puesta a las 5:55 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB