Onda tropical en el Caribe tiene alta probabilidad ciclónica

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Huracanes de Miami, Estados Unidos mantiene bajo observación una perturbación tropical en el mar Caribe que elevó a 90 % la probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días.

En la más reciente actualización, el CNH señaló que la onda tropical ubicada sobre el este del Mar Caribe a lo largo de la costa oeste (66O), a unos cientos de millas al oeste de las Islas de Barlovento, está produciendo una extensa zona de chubascos y tormentas eléctricas poco organizadas.

“El sistema se desplaza rápidamente hacia el oeste a una velocidad de unos 20 nudos, lo que debería limitar un desarrollo significativo durante los próximos días”, indicó el CNH al agregar que posteriormente, se espera que las condiciones ambientales se vuelvan más propicias para el desarrollo a medida que la onda se desacelera sobre el centro del Mar Caribe, y es probable que se forme una depresión tropical en los próximos días.

Agrega que independientemente del desarrollo, fuertes lluvias con vientos locales racheados a fuerza de vendaval, junto con vientos frescos a fuertes y mar gruesa acompañarán a esta onda a medida que se desplace sobre el este y centro del Caribe esta semana.

Sobre la probabilidad ciclónica, el CNH estimó que es mediana en las próximas 48 horas y una probabilidad alta en los próximos 7 días, de un 90 %. VC