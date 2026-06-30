Onda tropical dejará lluvias en gran parte del territorio nacional  

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), pronosticó condiciones mayormente secas durante las primeras horas de este martes; sin embargo, el ingreso de una onda tropical favorecerá la formación de lluvias y chubascos en la mayor parte del territorio hondureño durante la tarde y noche.

De acuerdo con el pronosticador de turno, Jeffrey Flores, las precipitaciones más intensas se esperan en las regiones del noroccidente, oriente y sectores del centro del país, donde podrían registrarse los mayores acumulados de lluvia.

Asimismo, el organismo advirtió sobre la presencia de viento racheado en la región sur, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.

En cuanto al estado del mar, Copeco indicó que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 2 y 4 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 1 y 3 pies, condiciones consideradas normales para la navegación.

El pronóstico también señala que el país se encuentra bajo la fase de luna llena. La salida del sol está prevista para las 5:24 de la mañana y la puesta para las 6:21 de la tarde.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 39 grados Celsius en la región sur, seguida de la región norte con 34 grados y las regiones oriental y occidental con 33 grados. En Tegucigalpa se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20 grados.LB