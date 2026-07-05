Onda tropical causará lluvias y chubascos este domingo en Honduras

Tegucigalpa – Para este domingo se pronostica lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos con tormentas eléctricas aisladas en la mayor parte del país debido a la interacción de una onda tropical con una vaguada en superficie.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que los mayores acumulados de precipitación se esperan en la región occidental.

Asimismo, comunicó que habrá presencia del polvo del Sahara con concentraciones entre 10 a 20 microgramos por metro cúbico.

El oleaje en el litoral Caribe será de uno a tres pies, y de dos a cuatro en el Golfo de Fonseca.

La máxima temperatura en el departamento de Atlántida será de 30 grados Celsius, 36 en Choluteca, 30 en Colón, 32 en Comayagua, 30 en Copán, 33 en Cortés, 28 en El Paraíso y Francisco Morazán, 30 en Gracias a Dios y 24 en Intibucá.

Mientras que en Islas de la Bahía la temperatura máxima será de 30 grados Celsius, 31 en La Paz, 30 en Lempira, 28 en Ocotepeque, 30 en Olancho, 32 en Santa Bárbara, 38 en Valle y 30 en Yoro. AG