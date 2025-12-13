Once unidades móviles serán instaladas a nivel nacional para recibir Informes de Gastos de Campaña

Tegucigalpa – La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) instala once (11) Unidades Móviles en diferentes ciudades del país, destinadas a la recepción de los Informes Financieros de Gastos de Campaña correspondientes a los Sujetos Obligados que participaron en el proceso electoral “Elecciones Generales 2025”.

Las Unidades Móviles estan ubicadas en:

• San Pedro Sula, Cortés

• La Ceiba, Atlántida

• Choluteca, Choluteca

• Juticalpa, Olancho

• Danlí, El Paraíso

• Comayagua, Comayagua

• El Progreso, Yoro

• Santa Rosa, Copán

• Santa Bárbara, Santa Bárbara

• La Esperanza, Intibucá

• Gracias, Lempira

Esta iniciativa se desarrolla gracias al financiamiento y apoyo de la Unión Europea y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras. Asimismo, se cuenta con el respaldo de las universidades UPNFM, UJCV, y del Museo de la Ciudad de El Progreso, Yoro, instituciones que han facilitado los espacios físicos donde operarán los centros de recepción.

Las Unidades Móviles estarán habilitadas durante tres días, del 13 al 15 de diciembre, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., el cual podrá extenderse de acuerdo con la disponibilidad de los centros anfitriones.

La instalación de estas unidades forma parte de los esfuerzos institucionales para garantizar transparencia, facilitar el cumplimiento de la ley y acercar los servicios a los Sujetos Obligados participantes en el proceso electoral. JS