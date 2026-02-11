OMS: recortes en programas contra violencia de género amenazan a tres millones de mujeres

Ginebra – Los recortes a los programas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra la violencia de género en crisis humanitarias ponen en peligro a unos tres millones de personas, principalmente mujeres y niñas, advirtió este miércoles una responsable de la agencia sanitaria mundial.

Los recortes en estos programas el pasado año, en el que la OMS ha visto reducida drásticamente su financiación y perdió a su principal contribuyente, Estados Unidos, ascendieron a 110 millones de dólares, reveló en rueda de prensa la jefa del departamento de respuesta ante emergencias de la organización, Teresa Zakaria.

«Más del 60 % de las organizaciones que en el pasado prestaban atención clínica, así como protección social y asistencia social a supervivientes de violencia sexual, han tenido que reducir o suspender sus servicios debido a estos recortes», advirtió la responsable de la OMS.

«Lamentablemente, prevemos que, dado que no se anticipa una mejora significativa en la financiación humanitaria este año, la situación no hará sino empeorar», advirtió.

Zakaria recordó que aproximadamente el 70 % de las mujeres en situaciones de crisis, como los conflictos armados, sufren violencia de género. JS