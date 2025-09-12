Olla de presión de conflictividad agraria va a reventar, afirma director de INA tras fracaso de comisión

Tegucigalpa – Tras el reconocimiento del fracaso de la comisión agraria, el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez, advierte ahora que “la olla de presión de la conflictividad agraria va a reventar”.

Fúnez aseguró que no es una persona anárquica, ni en la gestión del expresidente Manuel Zelaya, ni en la de su esposa, Xiomara Castro.

(Leer) Gobierno confirma fracaso de la comisión agraria

“Pero duele que los grupos de interés, los terratenientes y el mismo Cohep y la Fenagh habiendo estado un año en las comisiones, queriendo consensuar la ley, ni siquiera un artículo, el 51, para que entremos a un proceso de equidad y justicia y ya dejemos ese desorden de que los campesinos entran abruptamente a las tierras sin tener la ley en la mano, queríamos arreglar el país… esta olla de presión de la conflictividad agraria va a reventar”, dijo.

La comisión agraria, creada el 5 de junio de 2023, prometía resolver la conflictividad y la crisis agraria nacional que se agudiza con las crecientes invasiones de tierra, que pasó de 36 mil 451 manzanas a más de 70 mil las manzanas de tierra ocupadas ilegalmente en la actualidad, de acuerdo a lo denunciado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Tras el revés en la misión ordenada por Castro, el funcionario dijo que pedirá al Ejecutivo que emita un decreto para buscar la armonía en el campo. VC